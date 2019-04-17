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Восьмилетнего мальчика сбили на переходе

17.04.2019 10:56 0 527 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Восьмилетнего мальчика сбили на переходе

Днём во вторник, 16 апреля, на проспекте Маркса в Обнинске сбили ребёнка.

Авария произошла около 16:20, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, 27-летний мужчина ехал за рулём легкового «Хёндая» и не пропустил восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Ребёнок получил различные травмы.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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