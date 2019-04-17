Восьмилетнего мальчика сбили на переходе

Днём во вторник, 16 апреля, на проспекте Маркса в Обнинске сбили ребёнка.

Авария произошла около 16:20, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, 27-летний мужчина ехал за рулём легкового «Хёндая» и не пропустил восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Ребёнок получил различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.