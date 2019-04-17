Восьмилетнего мальчика сбили на переходе

Днём во вторник, 16 апреля, на проспекте Маркса в Обнинске сбили ребёнка.
Авария произошла около 16:20, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, 27-летний мужчина ехал за рулём легкового «Хёндая» и не пропустил восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Ребёнок получил различные травмы.
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