Автомобилистка врезалась в детскую площадку

В понедельник, 15 апреля, в Обнинске внедорожник врезался в детскую площадку.

- По предварительным данным, женщина за рулём авто двигалась по улице Борисоглебской в сторону деревни Кривское, осуществляла поворот налево и увидела выбегающего на проезжую часть ребёнка, - сообщает УГИБДД по Калужской области. - Чтобы избежать наезда, она начала маневрировать.

Автомобилистка не справилась с управлением, протаранила ограждение детской площадки и спортивную конструкцию. Судя по фото, машина, прежде чем остановиться, проехала не один десяток метров.

В результате ДТП никто не пострадал.

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