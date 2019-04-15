Три человека сгорели в домах за выходные

За прошедшие выходные в Калужской области во время пожаров погибли три человека. По предварительной версии следователей, причина возгораний во всех случаях одинаковая – неосторожное обращение с огнем при курении.

В ночь на 14 апреля квартира загорелась в двухэтажном доме в деревне Колюпаново. Погиб 72-летний хозяин квартиры, который был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Ранее эта квартира уже горела.

В ту же ночь в Бетлице Куйбышевского района загорелась квартира в доме. Погиб 32-летний мужчина. Вместе с ним также проживали жена и трое детей, но в ночь пожара их в доме не было.

А утром 14 апреля загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Карачевской в Калуге. Погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, он жил один и злоупотреблял спиртным.

- Сейчас проводятся проверки, назначены необходимые экспертизы, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Все обстоятельства происшествий устанавливаются.

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