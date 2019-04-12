«Шевроле Нива» вылетела с дороги и перевернулась

Днём в четверг, 11 апреля, на дороге Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, обход г. Калуги» в районе поворота на деревню Мызги вылетела в кювет «Шевроле Нива». Там машина перевернулась, сообщает калужское областное управление ГИБДД.

За рулём авто находился 31-летний мужчина. В дорожной полиции отмечают, что сначала он врезался в ограждение.

Медицинскую помощь водителю оказали на месте происшествия.

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