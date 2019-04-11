Два года грозит иностранцу за сбитого ребёнка в центре Калуги

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, которое в прошлом году возбудили в отношении 55-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, 9 августа мужчина за рулём «Газели» сбил 11-летнюю девочку на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва. Школьница переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

- Водитель из-за образовавшегося затора при включении запрещающего сигнала светофора не смог своевременно покинуть указанный перекресток, - отмечают в УМВД. - Ребёнок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома левой плечевой кости с дополнительным смещением, множественных ссадин в области верхних и нижних конечностей.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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