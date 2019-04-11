Женщину сбили на Киевской трассе

Пешеход попал под колёса авто вечером в среду, 10 апреля, на трассе М3 «Украина».

Примерно в 20:15 на 105 километре дороги в районе Обнинска 37-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу, а 31-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Калуги. Судя по всему, водитель иномарки слишком поздно начал тормозить.

С различными травмами пострадавшую отвезли в больницу, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

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