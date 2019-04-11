«Хендай» сбил лося на калужской трассе

Вечером в среду, 10 апреля, на трассе А130 в Износковском районе «Хендай» сбил лося. Авария произошла примерно в 20:45 недалеко от Мятлево.

За рулём иномарки сидел 51-летний мужчина. Он двигался в сторону Москвы, сообщает калужское региональное управление ГИБДД.

Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, говорят в дорожной полиции.

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