Водитель «Лады» устроил массовую аварию

Днём во вторник, 9 апреля, на трассе А108 в Боровском районе столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным ГИБДД, 52-летний мужчина на «Ладе» не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в «Киа». Эта машина вылетела на встречную полосу под грузовой «Вольво».

Различные травмы в ДТП получил 34-летний пассажир «Лады». Точные обстоятельства этой аварии устанавливаются.

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