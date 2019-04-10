Женщина на «Рено» вылетела в кювет

Около 9:30 утра во вторник, 9 апреля, на дороге Калуга – Медынь в районе Полотняного Завода в кювет вылетел автомобиль «Рено».

Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД. По предварительным данным инспекторов, за рулем легковушки ехала 65-летняя женщина. Она не справилась с управлением, после чего машину через встречную полосу съехала с дороги.

Автомобилистку с различными травмами доставили в больницу.

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