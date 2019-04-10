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Женщина на «Рено» вылетела в кювет

10.04.2019 12:06 0 509 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Женщина на «Рено» вылетела в кювет

Около 9:30 утра во вторник, 9 апреля, на дороге Калуга – Медынь в районе Полотняного Завода в кювет вылетел автомобиль «Рено».

Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД. По предварительным данным инспекторов, за рулем легковушки ехала 65-летняя женщина. Она не справилась с управлением, после чего машину через встречную полосу съехала с дороги.

Автомобилистку с различными травмами доставили в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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