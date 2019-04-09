Квартира сгорела в доме на Московской

Днём во вторник, 9 апреля, на улице Московской загорелась квартира на первом этаже дома №121 к.1.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, никто из людей в результате возгорания не пострадал.
- Дедушка пельмешки варил, - рассказала одна из очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - Ушёл в зал смотреть ТВ, а штора от ветра на плиту попала. Хорошо, что первый этаж.
Местные жители сообщают, что проезду пожарных машин мешал забор между двумя соседними домами, а также припаркованная машина.
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