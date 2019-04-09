Виновница аварии оставила сиротой 11-летнего мальчика

Полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного после аварии, которая произошла 8 ноября прошлого года на 113 километре дороги А130 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого района.
По версии следствия, 48-летняя женщина ехала на «Хонде», неправильно выбрала скорость, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Калину». После этого «Лада» врезалась в попутную «Мазду».
В результате ДТП погибла 40-летняя водитель «Калины». У женщины остался 11-летний сын, которого она воспитывала одна. Теперь мальчик живёт с бабушкой, рассказали 9 апреля в УМВД по Калужской области.
В ближайшее время суд рассмотрит это дело. Виновнице ДТП грозит до четырёх лет лишения свободы.
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