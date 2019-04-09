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Пожилой мужчина погиб во время пожара

09.04.2019 08:59 0 866 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Пожилой мужчина погиб во время пожара

В воскресенье, 7 апреля, в Медыни загорелся частный дом. В огне погиб 88-летний мужчина, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, возгорание произошло от печи, - говорят следователи. - Погибший проживал один, передвигался самостоятельно, однако спастись не смог. Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.

Следователи сейчас продолжают проверку.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: происшествие пожар
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