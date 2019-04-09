Пожилой мужчина погиб во время пожара

В воскресенье, 7 апреля, в Медыни загорелся частный дом. В огне погиб 88-летний мужчина, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
- По предварительным данным, возгорание произошло от печи, - говорят следователи. - Погибший проживал один, передвигался самостоятельно, однако спастись не смог. Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.
Следователи сейчас продолжают проверку.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Виновница аварии оставила сиротой 11-летнего мальчика 09.04.2019 11:59
Поезд «Брянск - Москва» насмерть сбил человека 08.04.2019 15:02
Пьяный водитель «Киа» протаранил машину спасателей 08.04.2019 12:49
Водитель «Лады» погиб, протаранив дерево 08.04.2019 12:24
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: