Пожилой мужчина погиб во время пожара

В воскресенье, 7 апреля, в Медыни загорелся частный дом. В огне погиб 88-летний мужчина, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, возгорание произошло от печи, - говорят следователи. - Погибший проживал один, передвигался самостоятельно, однако спастись не смог. Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.

Следователи сейчас продолжают проверку.

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