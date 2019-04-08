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Поезд «Брянск - Москва» насмерть сбил человека

08.04.2019 15:02 0 1314 Дмитрий Ивьев
Поезд «Брянск - Москва» насмерть сбил человека

В воскресенье, 7 апреля, на  железнодорожном перегоне  Балабаново – Обнинское поезд дальнего следования «Брянск - Москва» насмерть сбил 52-летнего мужчину.

- Предварительно установлено, что причиной травмирования стал проход по путям в неустановленном месте, - рассказали нам в понедельник в Калужском линейном отделе МВД на транспорте. -  По данному факту  проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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