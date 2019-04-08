Поезд «Брянск - Москва» насмерть сбил человека

В воскресенье, 7 апреля, на железнодорожном перегоне Балабаново – Обнинское поезд дальнего следования «Брянск - Москва» насмерть сбил 52-летнего мужчину.
- Предварительно установлено, что причиной травмирования стал проход по путям в неустановленном месте, - рассказали нам в понедельник в Калужском линейном отделе МВД на транспорте. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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