Пьяный водитель «Киа» протаранил машину спасателей

Днём в воскресенье, 7 апреля, на дороге между Силикатным и Анненками в Калуге в районе поворота на деревню Крутицы столкнулись «Газ Соболь» и легковой «Киа».

Авария произошла примерно в 15:20, сообщает калужское региональное управление ГИБДД. По предварительным данным, 41-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу и врезался в «Соболь».

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», разбившийся «Соболь» принадлежит МЧС. От удара фургон спасателей выбросило в кювет.

Пострадали три человека – водитель и пассажир ГАЗа, а также сам предполагаемый виновник.

На месте ДТП инспекторы проводили освидетельствование водителей на состояние опьянения, результат водителя «Киа» оказался положительным. Мужчине грозит штраф в 30 000 рублей, а также лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года.

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