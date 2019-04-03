Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 03 апреля
$ 65.47 0.06
73.32 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Газель» протаранила дерево

03.04.2019 14:00 0 165 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
«Газель» протаранила дерево

Вечером во вторник, 2 апреля, в районе села Дуброво Хвастовичского района грузовая «Газель» не смогла разминуться с деревом. Авария произошла около 19 часов.

По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель фургона не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево. Удар пришёлся в водительскую сторону. С места происшествия автомобилиста увезли в больницу.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы, говорят в дорожной полиции.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет очевидцев 03.04.2019 14:57

Тело утопленника проплыло по Оке 30 километров 03.04.2019 12:35

Юный водитель перевернулся на «Москвиче» 03.04.2019 10:33

Женщину сбили на улице Суворова, водитель скрылся 03.04.2019 09:59

Ребёнок впал в кому, наглотавшись таблеток 02.04.2019 16:13

Народные новости
965 21
klgtvr
1672 7
bismark318
1325 4
bismark318

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 04 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

чт 04 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 04 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония
пт 05 апреля, 20:00
Группа ДМЦ
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 06 апреля, 16:00
И. С. Бах и романтики
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.