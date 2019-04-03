«Газель» протаранила дерево

Вечером во вторник, 2 апреля, в районе села Дуброво Хвастовичского района грузовая «Газель» не смогла разминуться с деревом. Авария произошла около 19 часов.

По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель фургона не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево. Удар пришёлся в водительскую сторону. С места происшествия автомобилиста увезли в больницу.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы, говорят в дорожной полиции.

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