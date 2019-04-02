Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 02 апреля
$ 65.42 0.68
73.50 0.77
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь

02.04.2019 09:41 0 187 Дмитрий Ивьев
Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь

Вечером в понедельник, 1 апреля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от Полотняного Завода сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, около 22:20 51-летний водитель фуры Iveco двигался в сторону Калуги и наехал на 56-летнего мужчину.

- Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали, - подчёркивают в дорожной полиции.

С различными травмами пострадавшего человека отвезли в больницу. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Девушка на «Киа» сбила коляску с ребёнком и разбила три машины 01.04.2019 09:57

Центр Калуги заволокло чёрным дымом 30.03.2019 17:54

Неопознанный труп нашли в Оке 29.03.2019 23:24

Рейсовый «Пазик» протаранил «БМВ» на Грабцевском шоссе 29.03.2019 14:31

Камера засняла, как прохожий украл велосипед 29.03.2019 11:06

Народные новости
5133 20
Sony
3610 3
bismark318
4738 10
KVVVVK

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 03 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

ср 03 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
ср 03 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

вт 02 апреля, 19:00
Концерт BrainStorm. "Wonderful Day"
Арена КТЗ, ДК
ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
Imperia Music Band
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.