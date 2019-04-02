Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь

Вечером в понедельник, 1 апреля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от Полотняного Завода сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, около 22:20 51-летний водитель фуры Iveco двигался в сторону Калуги и наехал на 56-летнего мужчину.

- Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали, - подчёркивают в дорожной полиции.

С различными травмами пострадавшего человека отвезли в больницу. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.