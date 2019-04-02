Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь

Вечером в понедельник, 1 апреля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от Полотняного Завода сбили пешехода.
По предварительным данным ГИБДД, около 22:20 51-летний водитель фуры Iveco двигался в сторону Калуги и наехал на 56-летнего мужчину.
- Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали, - подчёркивают в дорожной полиции.
С различными травмами пострадавшего человека отвезли в больницу. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
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