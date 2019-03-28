В Калуге устроили стрельбу по птицам у детского сада

Неизвестный устроил стрельбу по птицам у детского сада на улице Платова в Калуге. Об этом в четверг, 28 марта, сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

- К нам поступило несколько звонков о подстреленных грачах. Один грач умер прямо на руках, второго мы забрали. Огнестрел. Кто-то стрелял из «мелкашки», - рассказала Вероника.

Зоозащитница пообщалась с местными жителями, они рассказали, что иногда вечером слышат похожие на выстрелы звуки.

- Пришли к участковому, он принял к сведению и сказал, что в прошлом году на территории этого же детского садика находили подбитых голубей, - добавляет Вероника. - Просьба ко всем, кто живёт в этом районе, быть очень внимательными, о всех найденных застреленных птицах (голубях, галках, грачах и так далее), сообщать нам немедленно, желательно с фото и видео. Повнимательнее отнестись к окнам, стреляют из окна. А если бы попали в детей?

Грач сейчас находится в реабилитационном центре.

- Жив, крыло обработали. Птица молодая, красивая, - рассказала Вероника Матюшина.