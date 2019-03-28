Мотоциклист сбил женщину на «зебре»

Около 16:40 в среду, 27 марта, на улице Маяковского в Людиново под колёса мотоцикла попала 55-летняя женщина. Об этом нам рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу, а 40-летний мужчина не остановился перед «зеброй».

Пешеход попала с различными травмами в больницу. Также пострадал и предполагаемый виновник – мотоциклист.

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