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Работник лишился пальцев на калужском заводе

28.03.2019 09:46 4 3534 Дмитрий Ивьев
Работник лишился пальцев на калужском заводе

Предприятие «Калужский двигатель» оштрафовали на 50 тысяч рублей после несчастного случая на производстве. В четверг, 28 марта, об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

- Работник предприятия осуществлял погрузочно-разгрузочные работы с нарушением требований охраны труда - стоя на вилах автопогрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - подчёркивают в ведомстве. - В результате указанных нарушений произошел несчастный случай на производстве, повлекший  травматическую ампутацию пальцев руки пострадавшего.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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