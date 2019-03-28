Работник лишился пальцев на калужском заводе

Предприятие «Калужский двигатель» оштрафовали на 50 тысяч рублей после несчастного случая на производстве. В четверг, 28 марта, об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
- Работник предприятия осуществлял погрузочно-разгрузочные работы с нарушением требований охраны труда - стоя на вилах автопогрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - подчёркивают в ведомстве. - В результате указанных нарушений произошел несчастный случай на производстве, повлекший травматическую ампутацию пальцев руки пострадавшего.
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