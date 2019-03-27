Девочку сбили рядом с домом, водитель скрылся

Около 18:00 в среду, 27 марта, на улице Козлова в Людиново рядом с жилым домом сбили 11-летнюю девочку. Ребёнок с различными травмами попал в больницу, сообщает калужское областное управление ГИБДД.
Водитель с места происшествия скрылся.
Полицейские просят откликнуться возможных очевидцев этого происшествия. Звонить можно по телефонам дежурных частей: 8(4842) 50-16-02; 57-12-04; 54-78-88 – в Калуге, 8 (48444) 6-97-02 – в Людиново.
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