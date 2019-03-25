«Урал» вылетел в кювет – пострадал мужчина

Авария произошла вечером в субботу, 23 марта, в Козельском районе на территории села Булатово. Подробнее об этом происшествии в понедельник рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, около 21:50 47-летний мужчина ехал на мотоцикле «Урал» без госномеров, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В больницу попал сам мотоциклист.

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