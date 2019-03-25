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Тело мужчины нашли в сгоревшей бытовке

25.03.2019 10:10 0 856 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Тело мужчины нашли в сгоревшей бытовке

На прошедшей неделе в Бабынинском районе рядом с Воротынском произошёл пожар – в садоводческом товариществе сгорела бытовка. Огонь полностью уничтожил строение. На месте пожара спасатели нашли останки человека. По предварительной информации, это пожилой мужчина.

- В настоящее время личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, - рассказали нам в понедельник, 25 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: происшествие пожар
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