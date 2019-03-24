Поджог на парковке: две машины сгорели в Калуге

В ночь на субботу, 23 марта, на улице Братьев Луканиных в Калуге загорелась припаркованная у магазина машина. От неё огонь перекинулся на соседнюю иномарку. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь удалось ликвидировать, но пострадавшие авто серьезно повреждены.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что причиной пожара стал поджог. Якобы кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. По их словам, на это указывает запись с камеры видеонаблюдения. Официально данную версию в МЧС пока не подтвердили.

Из людей никто в результате пожара не пострадал.