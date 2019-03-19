Молодой водитель грузовика устроил аварию на трассе

Днём в понедельник, 18 марта, авария произошла на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе.
По предварительным данным, 19-летний молодой человек за рулём грузовика «Скания» ехал со стороны Калуги и врезался в остановившуюся на дороге фуру, рассказали предварительную версию в калужской полиции.
В больницу с различными травмами попал сам предполагаемый виновник.
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