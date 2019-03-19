Водитель заряжал аккумулятор в своей квартире и сгорел

Утром во вторник, 19 марта, в квартире одного из домов Боровска произошел пожар. Погиб проживавший там 72-летний мужчина.
- По предварительной информации, пожар начался из-за автомобильного аккумулятора, который мужчина принес домой накануне и поставил заряжаться от домашней розетки, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Проверка сейчас продолжается.
- Для собственной безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора не рекомендуется оставлять его без присмотра на длительное время, необходимо хорошо проветривать помещение, в котором будет производиться зарядка, исключить нахождение поблизости открытого огня и обогревательных приборов, - напоминают следователи.
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