Двое мальчиков провалились под лёд на озере Ломпадь

В понедельник, 18 марта, двое детей провалились под лёд в Людиново, сообщает в «ВКонтакте» группа «Подслушано Людиново».
В ГУ МЧС по Калужской области нам сообщили, что около 19:20 на озере Ломпадь двое 10-летних мальчиков провалились под лёд. Их спас 59-летний мужчина, который оказался недалеко от места происшествия. Детей госпитализировали в Центральную районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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