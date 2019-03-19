Двое мальчиков провалились под лёд на озере Ломпадь

В понедельник, 18 марта, двое детей провалились под лёд в Людиново, сообщает в «ВКонтакте» группа «Подслушано Людиново».

В ГУ МЧС по Калужской области нам сообщили, что около 19:20 на озере Ломпадь двое 10-летних мальчиков провалились под лёд. Их спас 59-летний мужчина, который оказался недалеко от места происшествия. Детей госпитализировали в Центральную районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.