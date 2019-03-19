Мужчина погиб в бане

Ночью во вторник, 19 марта, в деревне Плоское Юхновского района сгорела баня. На месте происшествия обнаружили тело 48-летнего мужчины.
По предварительной информации, погибший до февраля жил в этой бане, отапливаемой печкой, вместе со своей супругой. Но в прошлом месяце жена скончалась.
- Мужчина стал проживать один, ни с кем не конфликтовал, однако родственники отмечали факты злоупотребления спиртным с его стороны, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Пожар, вероятнее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнем, в результате мужчина, проживавший в бане, погиб.
Расследование сейчас продолжается.
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