Муж с женой сгорели в частном доме

В воскресенье, 17 марта, в деревне Хвощи Износковского района в сгоревшем доме нашли тела двух человек - 85-летнего хозяина дома и его 82-летней супруги.
Причины пожара сейчас устанавливаются, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
Следователи опубликовали фото с места происшествия.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Калуга жесть» пользователи сообщают, что пожар начался после взрыва газового баллона. Однако официально эти данные пока не комментируют.
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