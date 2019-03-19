Муж с женой сгорели в частном доме

В воскресенье, 17 марта, в деревне Хвощи Износковского района в сгоревшем доме нашли тела двух человек - 85-летнего хозяина дома и его 82-летней супруги.

Причины пожара сейчас устанавливаются, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Следователи опубликовали фото с места происшествия.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Калуга жесть» пользователи сообщают, что пожар начался после взрыва газового баллона. Однако официально эти данные пока не комментируют.

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