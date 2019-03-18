«Шевроле» разорвало в аварии с УАЗом

Около 8 утра в понедельник, 18 марта, на дороге Балабаново – Серпухов в районе деревни Воробьи Жуковского района лоб в лоб столкнулись «УАЗ Хантер» и «Шевроле Лачетти».
После столкновения «Шевроле» остался без моторного отсека. Пострадали три человека - водитель внедорожника, женщина, сидевшая за рулём «Шевроле», и её пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в обнинскую клиническую больницу №8.
Кто из двух водителей пересёк сплошную и выехал на встречную полосу, предстоит установить инспекторам.
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