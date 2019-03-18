«Шевроле» разорвало в аварии с УАЗом

Около 8 утра в понедельник, 18 марта, на дороге Балабаново – Серпухов в районе деревни Воробьи Жуковского района лоб в лоб столкнулись «УАЗ Хантер» и «Шевроле Лачетти».

После столкновения «Шевроле» остался без моторного отсека. Пострадали три человека - водитель внедорожника, женщина, сидевшая за рулём «Шевроле», и её пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в обнинскую клиническую больницу №8.

Кто из двух водителей пересёк сплошную и выехал на встречную полосу, предстоит установить инспекторам.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.