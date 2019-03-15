Поезд насмерть сбил сотрудницу полиции

Вечером в четверг, 14 марта, в Балабаново погибла женщина-полицейский.

По предварительной информации, она пересекала железнодорожные пути на станции Балабаново по наземному переходу и попала под проходящий состав.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, погибшая работала в полиции Обнинска. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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