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Поезд насмерть сбил сотрудницу полиции

15.03.2019 17:44 0 768 Дмитрий Ивьев, Фото: bk-38.narod.ru.
Поезд насмерть сбил сотрудницу полиции

Вечером в четверг, 14 марта, в Балабаново погибла женщина-полицейский.

По предварительной информации, она пересекала железнодорожные пути на станции Балабаново по наземному переходу и попала под проходящий состав.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, погибшая работала в полиции Обнинска. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: bk-38.narod.ru.
Тэги: происшествие железная дорога
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