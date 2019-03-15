Вынесен приговор водителю, из-за которого погибли три человека

На днях в Калужской области суд вынес приговор водителю, которого признали виновным в аварии, произошедшей ещё в сентябре 2016 года на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино.
- Мужчина двигался на Nissan Teana с превышением допустимой скорости, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Lanos, в салоне которого находились водитель и два пассажира, - рассказали нам 15 марта в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Водитель и пассажиры «Шевроле» скончались.
Виновника отправили в колонию-поселение на 4,5 года. В течение трёх лет он не сможет садиться за руль. Приговор пока не вступил в силу.
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