Останки человека нашли рядом с гаражом

На днях на улице Советской в Кондрово обнаружили останки человека. Местный житель проходил мимо гаражей и увидел выступающий из земли череп. Он находке мужчина сообщил в полицию.

- По предварительным данным, несколько десятков лет назад в данном месте располагалось кладбище, а прошлой весной там устанавливали вышку и раскапывали землю, - рассказали 15 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Останки с места происшествия были изъяты и направлены на экспертизу для установления давности смерти, пола, расы и других данных погибшего. Визуально кости достаточно старые, повреждений не имеют.

Проверка по данному инциденту ещё продолжается.

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