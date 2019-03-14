«Лексус» влетел в КамАЗ – пострадали два человека

Днём в среду, 13 марта, в Кировском районе рядом с Шайковкой столкнулись «Лексус» и КамАЗ.
Как рассказали нам в областном управлении ГИБДД, 29-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в ковш грузовика, посыпавшего дорогу песком.
Водитель КамАЗа не пострадал. А вот два пассажира «Лексуса» получили различные травмы.
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