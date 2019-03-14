Пропал 39-летний мужчина

Во вторник, 5 марта, последний раз выходил на связь 39-летний Дмитрий ЭСАУЛОВ из города Омутинск Кировской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтёров, он может находиться в Москве или Людиново в Калужской области.

Приметы:

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Тёмные волосы с сединой,

Короткая стрижка.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят звонить по телефону 88007005452.