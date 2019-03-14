Пропал 39-летний мужчина

Во вторник, 5 марта, последний раз выходил на связь 39-летний Дмитрий ЭСАУЛОВ из города Омутинск Кировской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтёров, он может находиться в Москве или Людиново в Калужской области.
Приметы:
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Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят звонить по телефону 88007005452.
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