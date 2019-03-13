Пропавшего мужчину не могут найти уже 11 месяцев

В апреле прошлого года в Пензенской области пропал 41-летний Михаил БОЖЬЕВ. Мужчина ушёл из дома и перестал выходить на связь. Поиски пропавшего продолжаются до сих пор.

В среду, 13 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что Михаил может находиться на территории нашей области.

Приметы:

рост 172 см,

плотного телосложения,

волосы русые.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.