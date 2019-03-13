Женщина пострадала в перевернувшейся «Нексии»

Около 19 часов во вторник, 12 марта, на дороге Калуга – Тула рядом с поворотом на деревню Борисовка произошла авария.

По предварительной версии ГИБДД, 65-летний мужчина ехал за рулём «Дэу Нексии» в сторону Тулы, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Травмы в ДТП получила 53-летняя пассажирка «Дэу».

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