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Детский сад эвакуировали в Калуге

13.03.2019 11:51 1 5533 Елена Французова
Детский сад эвакуировали в Калуге

В среду, 13 марта, около 8:30 утра в Калуге в службу спасения поступило сообщение о задымлении в детском саду «Ласточка» на улице Московской. В социальной сети «ВКонтакте» об этом сообщали в группе «Калуга жесть».

Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области, произошло короткое замыкание электросчётчика. Сотрудники детского сада вовремя это заметили. Пожара не произошло.

В итоге были эвакуированы 123 ребёнка и 25 сотрудников детского сада. На месте работали спасатели и электрик.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие дети
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