68-летняя женщина отравилась в загоревшейся квартире

В понедельник, 11 марта, около 11 вечера в Обнинске на улице Карла Маркса загорелась двухкомнатная квартира. О происшествии спасателям сообщил очевидец.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, пострадала 68-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения. В результате пожара выгорела кухня, закопчен коридор.
Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры.
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