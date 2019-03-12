68-летняя женщина отравилась в загоревшейся квартире

В понедельник, 11 марта, около 11 вечера в Обнинске на улице Карла Маркса загорелась двухкомнатная квартира. О происшествии спасателям сообщил очевидец.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, пострадала 68-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения. В результате пожара выгорела кухня, закопчен коридор.

Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры.

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