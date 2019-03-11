Женщина пострадала в тройной аварии на Телевизионной

Днём в субботу, 9 марта, на улице Телевизионной в Калуге рядом с Пятницким кладбищем произошла авария с участием трёх авто.

По предварительным данным ГИБДД, виновником стал 33-летний водитель «Шевроле». Он ехал в сторону улицы Труда и при перестроении не пропустил попутный «Ситроен». От удара «Ситроен» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Вольво».

В больницу попала 26-летняя пассажирка «Ситроена».

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