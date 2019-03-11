«Мерседес» протаранил «Жигули» - пострадали два человека

Днём в воскресенье, 10 марта, на улице Славского в Обнинске произошла авария с участием «Мерседеса» и «Жигулей».

Примерно в 13:45 на нерегулируемом перекрёстке 49-летний водитель Mercedes-Benz GL 500 не пропустил ВАЗ 21070, озвучили предварительную версию в ГИБДД.

В больницу попали два пассажира «Жигулей»: 22-летняя девушка и 20-летний юноша.

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