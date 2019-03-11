Две машины упали с моста в Калуге – погиб мужчина

Утром в субботу, 9 марта, на улице Ждамировской упал с моста через реку Калужка и несколько раз перевернулся автомобиль Mitsubishi L200.

По предварительным данным ГИБДД, за рулём авто находился 64-летний мужчина. Он не справился с управлением и погиб.

Отметим, что в момент этой аварии под мостом находилась ещё одна машина – «Крайслер». Эта авария произошла ранее, в ней никто не пострадал. Информация о том, что «Мицубиси» и «Крайслер» столкнулись на дороге, не подтвердилась.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», на мосту, с которого вылетели машины, образовались большие ямы. Возможно, состояние дорожного полотна стало одним из факторов, который привёл к смертельной аварии.

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