Две машины упали с моста в Калуге – погиб мужчина

Утром в субботу, 9 марта, на улице Ждамировской упал с моста через реку Калужка и несколько раз перевернулся автомобиль Mitsubishi L200.
По предварительным данным ГИБДД, за рулём авто находился 64-летний мужчина. Он не справился с управлением и погиб.
Отметим, что в момент этой аварии под мостом находилась ещё одна машина – «Крайслер». Эта авария произошла ранее, в ней никто не пострадал. Информация о том, что «Мицубиси» и «Крайслер» столкнулись на дороге, не подтвердилась.
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», на мосту, с которого вылетели машины, образовались большие ямы. Возможно, состояние дорожного полотна стало одним из факторов, который привёл к смертельной аварии.
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