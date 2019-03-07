Пенсионер попал под колёса «Ниссана»

Примерно в 16:50 в среду, 6 марта, на проспекте Маркса в Обнинске сбили пешехода.

По предварительной информации, 52-летний водитель «Ниссан Альмера» ехал по дублеру проспекта от ТЦ «Дом для Дома» в направлении проспекта Ленина и сбил 64-летнего пешехода.

Пострадавший пенсионер пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, двигаясь от дома №49 к дому №50.

Пострадавшего человека отвезли в больницу с различными травмами.

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