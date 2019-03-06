Мужчина попал под колёса «Фольксвагена» на переходе

Вечером во вторник, 5 марта, на проспекте Маркса в Обнинске под колеса «Фольксвагена Туарег» попал 41-летний мужчина. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулём «Туарега» сидел 66-летний мужчина, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

Пострадавшего пешехода отвезли в больницу с различными травмами.

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