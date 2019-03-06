Мужчина попал под колёса «Фольксвагена» на переходе

Вечером во вторник, 5 марта, на проспекте Маркса в Обнинске под колеса «Фольксвагена Туарег» попал 41-летний мужчина. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
За рулём «Туарега» сидел 66-летний мужчина, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.
Пострадавшего пешехода отвезли в больницу с различными травмами.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Рено» влетел в «БМВ» на крутом повороте 06.03.2019 12:42
Живодёр едва не разрубил пса пополам 05.03.2019 14:55
Шесть водителей скрылись с мест ДТП в Калуге 05.03.2019 09:35
Стала известна причина пожара, в котором погибли двое 04.03.2019 17:19
На мужчину с ребёнком упал лёд с крыши 04.03.2019 16:49
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: