«Фольксваген» снёс столб на Правом берегу

Около 10 утра в субботу, 2 марта, на 3-м Академическом проезде в Калуге произошла авария.

По предварительной информации, 37-летний водитель ехал на «Фольксваген Пассат» со стороны улицы Полесской в сторону Генерала Попова и врезался в столб.

В полиции говорят, что мужчина «не учел особенностей своего транспортного средства, погодные и метеорологические условия, не справился с управлением». Фото ранее публиковали в группе «Калуга жесть».

Предполагаемый виновник попал в больницу.

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