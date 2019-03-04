Два человека пострадали в перевернувшемся «Ниссане»

Поздно вечером в субботу, 2 марта, в Людиновском районе рядом с деревней Погост вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Ниссан».

По предварительным данным калужского управления ГИБДД, за рулём машины сидел 33-летний мужчина. Он и его 31-летний пассажир попали в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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