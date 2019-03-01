Пешеход шёл на «красный» и попал под колёса

Вечером в четверг, 28 февраля, на Тульском шоссе в Калуге в районе перекрёстка с улицей Заречной сбили пешехода.
По предварительной информации, 39-летний водитель «Форда» ехал в сторону улицы Генерала Попова в левой полосе и наехал на 52-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.
С различными травмами пострадавшего человека отвезли в больницу.
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