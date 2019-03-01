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Пешеход шёл на «красный» и попал под колёса

01.03.2019 10:32 0 108 Дмитрий Ивьев
Пешеход шёл на «красный» и попал под колёса

Вечером в четверг, 28 февраля, на Тульском шоссе в Калуге в районе перекрёстка с улицей Заречной сбили пешехода.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Форда» ехал в сторону улицы Генерала Попова в левой полосе и наехал на 52-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

С различными травмами пострадавшего человека отвезли в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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