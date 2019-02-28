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Младенец спас жильцов загоревшегося дома

28.02.2019 11:30 2 1354 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Младенец спас жильцов загоревшегося дома

В ночь на четверг, 28 февраля, на улице Баумана загорелась квартира на втором этаже дома №34.

ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что пожар начался около 3 часов ночи. На место происшествия выезжали 10 спасателей и 4 машины.

По предварительным данным, в квартире, которая загорелась, в этот момент никого не было. Возможно, произошло короткое замыкание.

В соседних квартирах люди спали. В одной из них живёт семья с полугодовалым ребёнком. Именно этот малыш всех разбудил, когда начался пожар.

- Ребёнок заплакал, хотя обычно ночью спит хорошо, - рассказали нам родители. – Мы встали и увидели в окне огонь на доме через улицу. Не сразу сообразили, что это отражение, а горит наш дом.

Благодаря младенцу удалось вовремя вызвать спасателей и не допустить распространения огня. Причины пожара будут устанавливать инспекторы.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: происшествие пожар
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