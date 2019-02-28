Младенец спас жильцов загоревшегося дома

В ночь на четверг, 28 февраля, на улице Баумана загорелась квартира на втором этаже дома №34.

ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что пожар начался около 3 часов ночи. На место происшествия выезжали 10 спасателей и 4 машины.

По предварительным данным, в квартире, которая загорелась, в этот момент никого не было. Возможно, произошло короткое замыкание.

В соседних квартирах люди спали. В одной из них живёт семья с полугодовалым ребёнком. Именно этот малыш всех разбудил, когда начался пожар.

- Ребёнок заплакал, хотя обычно ночью спит хорошо, - рассказали нам родители. – Мы встали и увидели в окне огонь на доме через улицу. Не сразу сообразили, что это отражение, а горит наш дом.

Благодаря младенцу удалось вовремя вызвать спасателей и не допустить распространения огня. Причины пожара будут устанавливать инспекторы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.