Младенец спас жильцов загоревшегося дома

В ночь на четверг, 28 февраля, на улице Баумана загорелась квартира на втором этаже дома №34.
ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что пожар начался около 3 часов ночи. На место происшествия выезжали 10 спасателей и 4 машины.
По предварительным данным, в квартире, которая загорелась, в этот момент никого не было. Возможно, произошло короткое замыкание.
В соседних квартирах люди спали. В одной из них живёт семья с полугодовалым ребёнком. Именно этот малыш всех разбудил, когда начался пожар.
- Ребёнок заплакал, хотя обычно ночью спит хорошо, - рассказали нам родители. – Мы встали и увидели в окне огонь на доме через улицу. Не сразу сообразили, что это отражение, а горит наш дом.
Благодаря младенцу удалось вовремя вызвать спасателей и не допустить распространения огня. Причины пожара будут устанавливать инспекторы.
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