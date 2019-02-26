Девушка пыталась покончить с собой в магазине

В магазине на улице Болотникова в Калуге на днях поймали парня и девушку, которые пытались украсть продукты.

- Сотрудники магазина вовремя заметили их преступный умысел и заблокировали в помещение магазина, не дав скрыться, - рассказали нам 26 февраля в охранной компании. - Охранник задержал пару на месте. На место были вызваны сотрудники полиции. Во время ожидания полиции девушка попыталась совершить суицид, но патрульный вовремя заметил её попытку и помешал.

По предварительным данным, эта пару двумя днями ранее уже украла в этом магазине товары на 4000 рублей. Расследование полиции сейчас продолжается.

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