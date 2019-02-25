Пешехода сбили на улице Кирова

Примерно в 23:20 в субботу, 23 февраля, на улице Кирова рядом с одноименным сквером в Калуге сбили пешехода.

Водитель «Мазды 6» ехал со стороны улицы Ленина, а 38-летний пешеход пересекал проезжую часть по переходу, озвучили предварительную версию в ГИБДД.

С места происшествия пострадавшего отвезли в больницу.

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