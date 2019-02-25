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Пешехода сбили на улице Кирова

25.02.2019 13:07 0 161 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Пешехода сбили на улице Кирова

Примерно в 23:20 в субботу, 23 февраля, на улице Кирова рядом с одноименным сквером в Калуге сбили пешехода.

Водитель «Мазды 6» ехал со стороны улицы Ленина, а 38-летний пешеход пересекал проезжую часть по переходу, озвучили предварительную версию в ГИБДД.

С места происшествия пострадавшего отвезли в больницу.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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