Проверка слуха: маленькую девочку забыли в съёмной квартире

В четверг, 21 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в детское отделение жуковской ЦРБ привезли девочку из Белоусово.

- Ребёнок без документов. Предположительно, семья снимала комнату у престарелой женщины и оставила ребёнка. Ребёнок социально адаптирован, развит на свой возраст. Называет цвета, животных, не боится людей, идёт на контакт, - написала Ксения Фомкина. - Бабушке 92 года. Женщине стало плохо. Она вызвала «Скорую». Приехавшая бригада обнаружила грязного ребёнка. Дома ни вещей, ни документов на неё не было. Привезли в детское отделение, помыли, мамочки вещи дали малышке. Бабушка сейчас говорит, что она ей прапрабабушка. Но ни фамилии, ни возраста ребёнка не знает.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, маленькую девочку без документов действительно доставили в больницу.

- Девочка живёт вместе с мамой в Обнинске, - пояснили в полиции. - Мама привезла её к бабушке. Пожилая женщина, почувствовав себя плохо, испугалась, что ребёнок может остаться в квартире один. Поэтому женщина вызвала полицию. Сейчас выясняется, где находится мама ребёнка.

UPD. Около 12:00 в пятницу стало известно, что мама малышки нашлась. С ней сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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