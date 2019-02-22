Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Пятница, 22 февраля
$ 65.54 0.32
74.30 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Проверка слуха: маленькую девочку забыли в съёмной квартире

22.02.2019 11:12 5 2163 Елена Французова
Проверка слуха: маленькую девочку забыли в съёмной квартире

В четверг, 21 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в детское отделение жуковской ЦРБ привезли девочку из Белоусово.

- Ребёнок без документов. Предположительно, семья снимала комнату у престарелой женщины и оставила ребёнка. Ребёнок социально адаптирован, развит на свой возраст. Называет цвета, животных, не боится людей, идёт на контакт, - написала Ксения Фомкина. - Бабушке 92 года. Женщине стало плохо. Она вызвала «Скорую». Приехавшая бригада обнаружила грязного ребёнка. Дома ни вещей, ни документов на неё не было. Привезли в детское отделение, помыли, мамочки вещи дали малышке. Бабушка сейчас говорит, что она ей прапрабабушка. Но ни фамилии, ни возраста ребёнка не знает.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, маленькую девочку без документов действительно доставили в больницу.

- Девочка живёт вместе с мамой в Обнинске, - пояснили в полиции. - Мама привезла её к бабушке. Пожилая женщина, почувствовав себя плохо, испугалась, что ребёнок может остаться в квартире один. Поэтому женщина вызвала полицию. Сейчас выясняется, где находится мама ребёнка.

UPD. Около 12:00 в пятницу стало известно, что мама малышки нашлась. С ней сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Фура протаранила «буханку» 22.02.2019 12:57

Женщину насмерть сбили на «зебре» в Калуге 22.02.2019 10:43

Юный водитель сбил 9-летнего мальчика 21.02.2019 10:49

Авария с автобусом: прокуратура нашла ещё одного виновника 21.02.2019 09:42

Жесткая авария на перекрестке: «Хендай» улетел в столб 20.02.2019 12:56

Народные новости
733 4
Daria13
976 9
kubiste
1192 13
MrFrenk

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.